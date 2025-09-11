Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле врачи спасли мужчину, проглотившего иглу из рюмки со спиртным
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Врачи Городской больницы № 1 Нижнего Тагила провели экстренную операцию и спасли жизнь 54-летнему мужчине, случайно проглотившему пятимиллиметровую иглу. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.
По данным медиков, житель города по неосторожности выпил содержимое рюмки со спиртным, не подозревая, что его супруга оставила в ней иглу для дезинфекции. Бригада скорой помощи доставила пациента в стационар, где предмет мог в любой момент начать движение по пищеварительному тракту и повредить жизненно важные органы.
Хирурги провели эндоскопическое вмешательство. С помощью биопсийных щипцов врачи аккуратно извлекли инородное тело, не допустив повреждений тканей пищевода. Уже в тот же день пациент был выписан домой.
