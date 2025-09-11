В Нижнем Тагиле врачи спасли мужчину, проглотившего иглу из рюмки со спиртным

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Врачи Городской больницы № 1 Нижнего Тагила провели экстренную операцию и спасли жизнь 54-летнему мужчине, случайно проглотившему пятимиллиметровую иглу. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.По данным медиков, житель города по неосторожности выпил содержимое рюмки со спиртным, не подозревая, что его супруга оставила в ней иглу для дезинфекции. Бригада скорой помощи доставила пациента в стационар, где предмет мог в любой момент начать движение по пищеварительному тракту и повредить жизненно важные органы.Хирурги провели эндоскопическое вмешательство. С помощью биопсийных щипцов врачи аккуратно извлекли инородное тело, не допустив повреждений тканей пищевода. Уже в тот же день пациент был выписан домой.