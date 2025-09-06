Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме пропала 14-летняя Дарья Дмитриева, сообщает поисковый отряд ЛизаАлерт Свердловской области. По информации отряда, с 11 сентября её местонахождение неизвестно.По данным ЛизаАлерт, рост девушки составляет 172 см, телосложение нормальное, волосы тёмно-русые, глаза голубые. В день исчезновения Дарья была одета в зелёную куртку, футболку в чёрно-белую полоску, синие джинсы и розовые кроссовки.Поисковый отряд просит всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, сообщить по номеру 8 800 700-54-52 или через единый номер экстренных служб 112.