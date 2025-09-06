Возрастное ограничение 18+
В Верхней Пышме пропала 14-летняя Дарья Дмитриева
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
В Верхней Пышме пропала 14-летняя Дарья Дмитриева, сообщает поисковый отряд ЛизаАлерт Свердловской области. По информации отряда, с 11 сентября её местонахождение неизвестно.
По данным ЛизаАлерт, рост девушки составляет 172 см, телосложение нормальное, волосы тёмно-русые, глаза голубые. В день исчезновения Дарья была одета в зелёную куртку, футболку в чёрно-белую полоску, синие джинсы и розовые кроссовки.
Поисковый отряд просит всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, сообщить по номеру 8 800 700-54-52 или через единый номер экстренных служб 112.
По данным ЛизаАлерт, рост девушки составляет 172 см, телосложение нормальное, волосы тёмно-русые, глаза голубые. В день исчезновения Дарья была одета в зелёную куртку, футболку в чёрно-белую полоску, синие джинсы и розовые кроссовки.
Поисковый отряд просит всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, сообщить по номеру 8 800 700-54-52 или через единый номер экстренных служб 112.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле ищут двух подростков, ушедших из социального центра
13 сентября 2025
13 сентября 2025
Жителям Свердловской области по ошибке разослали сообщения о «Беспилотной опасности»
13 сентября 2025
13 сентября 2025