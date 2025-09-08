170 миллионов рублей планируют направить на расширение северного полукольца ЕКАД





— пишет врио губернатора Екатеринбургская кольцевая автодорога — один из ключевых элементов транспортной системы Свердловской области. Транспортное кольцо уже около трёх лет функционирует как единое целое, но фактически состоит из участков разного класса и категории, которые заметно различаются по пропускной способности, уровню безопасности и комфорту. Поэтому реконструкция ЕКАД с расширением является стратегическим приоритетом для региона,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В этом году на расширение северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги направят дополнительно 170 миллионов рублей, заявил врио губернатора Денис Паслер. По его словам, средства нужны, чтобы учесть все пожелания жителей. В проект добавили съезды к садам «Прогресс» и «Звездочка», а также проезды к нескольким другим садоводческим товариществам и новые путепроводы.Денис Паслер отметил, что интенсивность движения на участке около 10-го километра ЕКАД выросла за последние годы с 30 до 40 тысяч автомобилей в сутки. Он сообщил, что на первом этапе реконструкции участок с 10-го по 24-й километр расширят до шести полос. По словам Паслера, появятся новая развязка, автобусные остановки с надземным пешеходным переходом, освещением и тротуарами, а работы уже ведутся хорошими темпами.