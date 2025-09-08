Возрастное ограничение 18+

170 миллионов рублей планируют направить на расширение северного полукольца ЕКАД

13.04 Воскресенье, 14 сентября 2025
Фото: телеграм-канал «Денис Паслер»
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В этом году на расширение северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги направят дополнительно 170 миллионов рублей, заявил врио губернатора Денис Паслер. По его словам, средства нужны, чтобы учесть все пожелания жителей. В проект добавили съезды к садам «Прогресс» и «Звездочка», а также проезды к нескольким другим садоводческим товариществам и новые путепроводы.

Денис Паслер отметил, что интенсивность движения на участке около 10-го километра ЕКАД выросла за последние годы с 30 до 40 тысяч автомобилей в сутки. Он сообщил, что на первом этапе реконструкции участок с 10-го по 24-й километр расширят до шести полос. По словам Паслера, появятся новая развязка, автобусные остановки с надземным пешеходным переходом, освещением и тротуарами, а работы уже ведутся хорошими темпами.

Екатеринбургская кольцевая автодорога — один из ключевых элементов транспортной системы Свердловской области. Транспортное кольцо уже около трёх лет функционирует как единое целое, но фактически состоит из участков разного класса и категории, которые заметно различаются по пропускной способности, уровню безопасности и комфорту. Поэтому реконструкция ЕКАД с расширением является стратегическим приоритетом для региона,

— пишет врио губернатора



Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга приступила к работе новая детская больница
08 сентября 2025
Сразу семь автомобилей столкнулись на ЕКАД в районе Берёзовского
05 сентября 2025
В Ревде после реконструкции в тестовом режиме хотят запустить очистные сооружения
11 сентября 2025
В Каменске-Уральском после реконструкции открылся стадион «Металлист»
11 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Усадьбу Расторгуевых-Харитоновых в Екатеринбурге вновь попытаются получить в собственность местные власти

Вопрос уже поднимался не раз, но договориться с федеральным Минкультом пока не удаётся
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:23 В Верхней Пышме пропала 14-летняя Дарья Дмитриева
13:04 170 миллионов рублей планируют направить на расширение северного полукольца ЕКАД
12:22 В Артемовском районе на трассе столкнулись легковушка и два грузовика
11:19 В Свердловской области за сутки произошло 15 пожаров, есть погибший и пострадавшие
11:10 В Свердловской области явка на второй день выборов губернатора составила 31,04%
10:56 В Невьянском районе на обочине трассы произошло ДТП с двумя фурами
18:53 Жителям Свердловской области по ошибке разослали сообщения о «Беспилотной опасности»
17:55 В Екатеринбурге пожар площадью 450 кв. м ликвидирован в заброшенном здании на Маневровой
17:38 В Екатеринбурге трамвай наехал на ногу пассажиру, выпавшему из салона
16:24 В Нижнем Тагиле ищут двух подростков, ушедших из социального центра
15:55 В Свердловской области ожидаются сухие дни с туманами и температурой до +22°
14:38 Вертолётная катастрофа под Билимбаем: с пилота хотят взыскать расходы за лечение
13:20 Из-за ремонта трамвайных путей на станции Шарташ четыре трамвайных маршрута направят в другие районы Екатеринбурга
12:54 В Первоуральске женщина признана виновной в хищении средств у родителей учеников школы №15
11:42 Уральские арт-объекты и коллекция шапок получили награды WOW AWARDS
11:13 Смертельная авария произошла на трассе Екатеринбург–Тюмень
21:17 «Спецавтобазу» оштрафовали за «Северный»
21:01 Житель Новоуральска оштрафован за незаконную добычу полудрагоценных камней
20:42 Костюмы Шерлока Холма разберут по ниточкам в Белинке
20:01 Екатеринбургские таможенники взяли с должника недвижкой в Нижней Туре
18:50 На трассе Р-242 в районе Первоуральска временно появится разворотная петля
18:37 МЧС России отчиталось о ликвидации девяти свердловских пожаров за сутки
17:20 Перепады температуры на 22°C прогнозируют в Свердловской области
17:04 Экостанция у ТЦ «Мега» в Екатеринбурге заработала вновь
16:32 Мэрия Екатеринбурга объявила закупку 50 троллейбусов
15:51 В международном турнире по настольному теннису в Верхней Пышме участвуют 128 детей
Все новости Свердловской области
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
Все новости России и мира
14:23 В Верхней Пышме пропала 14-летняя Дарья Дмитриева
13:04 170 миллионов рублей планируют направить на расширение северного полукольца ЕКАД
12:22 В Артемовском районе на трассе столкнулись легковушка и два грузовика
11:19 В Свердловской области за сутки произошло 15 пожаров, есть погибший и пострадавшие
11:10 В Свердловской области явка на второй день выборов губернатора составила 31,04%
10:56 В Невьянском районе на обочине трассы произошло ДТП с двумя фурами
18:53 Жителям Свердловской области по ошибке разослали сообщения о «Беспилотной опасности»
17:55 В Екатеринбурге пожар площадью 450 кв. м ликвидирован в заброшенном здании на Маневровой
17:38 В Екатеринбурге трамвай наехал на ногу пассажиру, выпавшему из салона
16:24 В Нижнем Тагиле ищут двух подростков, ушедших из социального центра
15:55 В Свердловской области ожидаются сухие дни с туманами и температурой до +22°
14:38 Вертолётная катастрофа под Билимбаем: с пилота хотят взыскать расходы за лечение
13:20 Из-за ремонта трамвайных путей на станции Шарташ четыре трамвайных маршрута направят в другие районы Екатеринбурга
12:54 В Первоуральске женщина признана виновной в хищении средств у родителей учеников школы №15
11:42 Уральские арт-объекты и коллекция шапок получили награды WOW AWARDS
11:13 Смертельная авария произошла на трассе Екатеринбург–Тюмень
21:17 «Спецавтобазу» оштрафовали за «Северный»
21:01 Житель Новоуральска оштрафован за незаконную добычу полудрагоценных камней
20:42 Костюмы Шерлока Холма разберут по ниточкам в Белинке
20:01 Екатеринбургские таможенники взяли с должника недвижкой в Нижней Туре
18:50 На трассе Р-242 в районе Первоуральска временно появится разворотная петля
18:37 МЧС России отчиталось о ликвидации девяти свердловских пожаров за сутки
17:20 Перепады температуры на 22°C прогнозируют в Свердловской области
17:04 Экостанция у ТЦ «Мега» в Екатеринбурге заработала вновь
16:32 Мэрия Екатеринбурга объявила закупку 50 троллейбусов
15:51 В международном турнире по настольному теннису в Верхней Пышме участвуют 128 детей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK