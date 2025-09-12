Возрастное ограничение 18+
Жителям Свердловской области по ошибке разослали сообщения о «Беспилотной опасности»
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Жителям Свердловской области поступили SMS с информацией о якобы объявленном режиме «Беспилотная опасность». В сообщениях говорилось о возможных ограничениях мобильной связи и указывался номер экстренных служб.
Как сообщили в телеграм-канале Антитеррористической комиссии Свердловской области, информация является недостоверной.
В соседнем Пермском крае режим «Беспилотная опасность» действительно объявлен — об этом сообщается в официальном канале министерства территориальной безопасности региона.
