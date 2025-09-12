Жителям Свердловской области по ошибке разослали сообщения о «Беспилотной опасности»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Жителям Свердловской области поступили SMS с информацией о якобы объявленном режиме «Беспилотная опасность». В сообщениях говорилось о возможных ограничениях мобильной связи и указывался номер экстренных служб.Как сообщили в телеграм-канале Антитеррористической комиссии Свердловской области, информация является недостоверной.В соседнем Пермском крае режим «Беспилотная опасность» действительно объявлен — об этом сообщается в официальном канале министерства территориальной безопасности региона.