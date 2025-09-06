В Свердловской области ожидаются сухие дни с туманами и температурой до +22°

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

С 14 по 18 сентября в Свердловской области ожидается переменная облачность и преимущественно отсутствие осадков. Ночью и утром местами возможен туман, сообщили в Уральском УГМС.14 сентября воздух ночью прогреется до +5,+10°, в горах и низинах температура опустится до +2°. Днём температура составит 17-22°. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 2-7 м/с. В Екатеринбурге прогнозируют ночью +8°, днём до 19°, без осадков.15 и 16 сентября сохранится похожая погода. Температура ночью +4,+9°, днём 16-21°. Ветер северо-западный и северный 3-8 м/с. В Екатеринбурге воздух прогреется ночью до 8°, днём 17-18°, осадков не ожидается.17 и 18 сентября по области сохранится умеренно тёплая сухая погода. Ночью столбики термометров покажут 4-9°, днём 15-19°, что на 3° выше климатической нормы.