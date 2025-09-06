Возрастное ограничение 18+
Из-за ремонта трамвайных путей на станции Шарташ четыре трамвайных маршрута направят в другие районы Екатеринбурга
Изменения будут действовать две недели
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 00.00 20 сентября до 05.00 6 октября в Екатеринбурге временно изменят схему движения четырёх трамвайных маршрутов. Ограничения коснутся трамваев № 4, 5, 18 и 20 на улице Блюхера от остановки «Блюхера» до конечной станции «Шарташ» в обоих направлениях. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Причиной изменений является ремонт трамвайных путей на участке от улицы Раевского до станции «Шарташ».
Схема движения трамваев:
№ 4: станция метро «Ботаническая» – улица Фучика – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – проспект Ленина – Гагарина – Уральская – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Фучика – станция метро «Ботаническая»;
№ 5: станция «Площадь Первой Пятилетки» – проспект Космонавтов – улица Уральская – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – станция «40 лет ВЛКСМ»;
№ 18: станция «Волгоградская» – улица Викулова – Татищева – проспект Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – станция «40 лет ВЛКСМ»;
№ 20: станция «ЦПКиО» – улица Луначарского – Уральская – Гагарина – проспект Ленина – Луначарского – станция «ЦПКиО».
