Из-за ремонта трамвайных путей на станции Шарташ четыре трамвайных маршрута направят в другие районы Екатеринбурга Изменения будут действовать две недели

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

С 00.00 20 сентября до 05.00 6 октября в Екатеринбурге временно изменят схему движения четырёх трамвайных маршрутов. Ограничения коснутся трамваев № 4, 5, 18 и 20 на улице Блюхера от остановки «Блюхера» до конечной станции «Шарташ» в обоих направлениях. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.Причиной изменений является ремонт трамвайных путей на участке от улицы Раевского до станции «Шарташ».станция метро «Ботаническая» – улица Фучика – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – проспект Ленина – Гагарина – Уральская – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Фучика – станция метро «Ботаническая»;станция «Площадь Первой Пятилетки» – проспект Космонавтов – улица Уральская – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – станция «40 лет ВЛКСМ»;станция «Волгоградская» – улица Викулова – Татищева – проспект Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – станция «40 лет ВЛКСМ»;станция «ЦПКиО» – улица Луначарского – Уральская – Гагарина – проспект Ленина – Луначарского – станция «ЦПКиО».