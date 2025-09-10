Возрастное ограничение 18+

«Спецавтобазу» оштрафовали за «Северный»

21.17 Пятница, 12 сентября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила серьёзные нарушения при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов «Северный». Обслуживает эту огромную свалку региональный оператор АО «Спецавтобаза».

Прокурорская проверка показала, что на объекте отсутствует система сбора и отвода биогаза, не проводится послойное чередование отходов и грунта с применением изолирующих материалов и дренажных труб. Кроме того, перехватывающие обводные каналы оказались переполнены мусором и фильтратом, что создаёт угрозу для окружающей среды и здоровья населения.

По результатам проверки руководителю компании внесено представление, после чего оператор приступил к организации мероприятий по устранению выявленных нарушений. Одновременно прокуратура возбудила административное дело по части 4 статьи 6.35 КоАП РФ («Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов производства и потребления»).

Суд рассмотрел материалы и назначил АО «Спецавтобаза» штраф в размере 400 тысяч рублей. Прокуратура подчеркивает, что контроль за исправлением ситуации на полигоне «Северный» продолжается.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
«Водоснабжение Каменского городского округа» оштрафовали за загрязнение Исети
10 сентября 2025
Главу Тугулымского округа оштрафовали за долгий ответ местному жителю
10 сентября 2025
В Первоуральске начался суд над экс-директором регоператора по обращению с отходами «Экосервис»
03 сентября 2025
В Серове изъяли более 700 единиц контрафактной «модной» одежды
08 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Усадьбу Расторгуевых-Харитоновых в Екатеринбурге вновь попытаются получить в собственность местные власти

Вопрос уже поднимался не раз, но договориться с федеральным Минкультом пока не удаётся
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:17 «Спецавтобазу» оштрафовали за «Северный»
21:01 Житель Новоуральска оштрафован за незаконную добычу полудрагоценных камней
20:42 Костюмы Шерлока Холма разберут по ниточкам в Белинке
20:01 Екатеринбургские таможенники взяли с должника недвижкой в Нижней Туре
18:50 На трассе Р-242 в районе Первоуральска временно появится разворотная петля
18:37 МЧС России отчиталось о ликвидации девяти свердловских пожаров за сутки
17:20 Перепады температуры на 22°C прогнозируют в Свердловской области
17:04 Экостанция у ТЦ «Мега» в Екатеринбурге заработала вновь
16:32 Мэрия Екатеринбурга объявила закупку 50 троллейбусов
15:51 В международном турнире по настольному теннису в Верхней Пышме участвуют 128 детей
15:18 18 поставщиков импортных овощей и фруктов в Свердловской области получили предостережения
14:45 Личности осквернивших мемориал девочек в Каменске-Уральском установили
14:32 До 24 октября будет закрыто движение по улице Краснофлотцев в Екатеринбурге
13:53 Более пяти тысяч кубометров леса незаконно вырубили в «Бажовских местах»
12:59 После осквернения мемориала в Каменске-Уральском СК возбудил уголовное дело
12:45 Свердловская область вошла в тройку регионов с самым большим количеством абортов
12:15 Садовода из Верхней Пышмы осудили за расправу над сосной
11:36 Прокуратура проводит проверку после сообщения об осквернении мемориала в Каменске-Уральском
11:05 Екатеринбуржец погасил долг по алиментам под угрозой уголовной ответственности
10:30 На одну вакансию программиста в Свердловской области приходится 11,5 резюме
09:41 Стала известна дата проведения выборов в свердловское Заксобрание в 2026 году
09:30 В Верхней Пышме внедорожник попал под электричку на железнодорожном переезде
22:06 Международный конкурс электромонтеров по-новому осветил две улицы Екатеринбурга
21:18 Почти неделю легендарный фильм Милоша Формана можно будет увидеть на большом экране
19:31 На месте военного склада на Сортировке вырастет новый жилой квартал
19:07 МЧС России за сутки ликвидировала три пожара в Свердловской области
Все новости Свердловской области
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
Все новости России и мира
21:17 «Спецавтобазу» оштрафовали за «Северный»
21:01 Житель Новоуральска оштрафован за незаконную добычу полудрагоценных камней
20:42 Костюмы Шерлока Холма разберут по ниточкам в Белинке
20:01 Екатеринбургские таможенники взяли с должника недвижкой в Нижней Туре
18:50 На трассе Р-242 в районе Первоуральска временно появится разворотная петля
18:37 МЧС России отчиталось о ликвидации девяти свердловских пожаров за сутки
17:20 Перепады температуры на 22°C прогнозируют в Свердловской области
17:04 Экостанция у ТЦ «Мега» в Екатеринбурге заработала вновь
16:32 Мэрия Екатеринбурга объявила закупку 50 троллейбусов
15:51 В международном турнире по настольному теннису в Верхней Пышме участвуют 128 детей
15:18 18 поставщиков импортных овощей и фруктов в Свердловской области получили предостережения
14:45 Личности осквернивших мемориал девочек в Каменске-Уральском установили
14:32 До 24 октября будет закрыто движение по улице Краснофлотцев в Екатеринбурге
13:53 Более пяти тысяч кубометров леса незаконно вырубили в «Бажовских местах»
12:59 После осквернения мемориала в Каменске-Уральском СК возбудил уголовное дело
12:45 Свердловская область вошла в тройку регионов с самым большим количеством абортов
12:15 Садовода из Верхней Пышмы осудили за расправу над сосной
11:36 Прокуратура проводит проверку после сообщения об осквернении мемориала в Каменске-Уральском
11:05 Екатеринбуржец погасил долг по алиментам под угрозой уголовной ответственности
10:30 На одну вакансию программиста в Свердловской области приходится 11,5 резюме
09:41 Стала известна дата проведения выборов в свердловское Заксобрание в 2026 году
09:30 В Верхней Пышме внедорожник попал под электричку на железнодорожном переезде
22:06 Международный конкурс электромонтеров по-новому осветил две улицы Екатеринбурга
21:18 Почти неделю легендарный фильм Милоша Формана можно будет увидеть на большом экране
19:31 На месте военного склада на Сортировке вырастет новый жилой квартал
19:07 МЧС России за сутки ликвидировала три пожара в Свердловской области
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK