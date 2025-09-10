Возрастное ограничение 18+
«Спецавтобазу» оштрафовали за «Северный»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила серьёзные нарушения при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов «Северный». Обслуживает эту огромную свалку региональный оператор АО «Спецавтобаза».
Прокурорская проверка показала, что на объекте отсутствует система сбора и отвода биогаза, не проводится послойное чередование отходов и грунта с применением изолирующих материалов и дренажных труб. Кроме того, перехватывающие обводные каналы оказались переполнены мусором и фильтратом, что создаёт угрозу для окружающей среды и здоровья населения.
По результатам проверки руководителю компании внесено представление, после чего оператор приступил к организации мероприятий по устранению выявленных нарушений. Одновременно прокуратура возбудила административное дело по части 4 статьи 6.35 КоАП РФ («Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов производства и потребления»).
Суд рассмотрел материалы и назначил АО «Спецавтобаза» штраф в размере 400 тысяч рублей. Прокуратура подчеркивает, что контроль за исправлением ситуации на полигоне «Северный» продолжается.
