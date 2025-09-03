Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургские таможенники взяли с должника недвижкой в Нижней Туре
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Свердловские транспортные прокуроры санкционировали решение Екатеринбургской таможни о наложении ареста на имущество юридического лица. Связано это с большими долгами по таможенным платежам на общую сумму более 5 миллионов рублей.
Задолженность была выявлена в ходе проверки внешнеэкономической деятельности компании, занимающейся ввозом комплектующих для электротехнической продукции. Обязанность по уплате платежей предприятие своевременно не исполнило. В результате таможенными органами при участии прокуратуры был наложен арест на складское помещение площадью 1161 квадратный метр, расположенное в Нижней Туре.
Если задолженность в размере 5,3 миллиона рублей не будет погашена в установленный срок, имущество компании может быть реализовано в рамках процедуры принудительного взыскания. В прокуратуре подчеркивают, что работа по обеспечению своевременного поступления таможенных платежей в бюджет продолжается.
Задолженность была выявлена в ходе проверки внешнеэкономической деятельности компании, занимающейся ввозом комплектующих для электротехнической продукции. Обязанность по уплате платежей предприятие своевременно не исполнило. В результате таможенными органами при участии прокуратуры был наложен арест на складское помещение площадью 1161 квадратный метр, расположенное в Нижней Туре.
Если задолженность в размере 5,3 миллиона рублей не будет погашена в установленный срок, имущество компании может быть реализовано в рамках процедуры принудительного взыскания. В прокуратуре подчеркивают, что работа по обеспечению своевременного поступления таможенных платежей в бюджет продолжается.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жительница Нижней Туры сама расплатилась за уничтожение своих контрафактных запасов
03 сентября 2025
03 сентября 2025
В Екатеринбурге собираются судить организатора «финансовой пирамиды»
10 сентября 2025
10 сентября 2025