Экостанция у ТЦ «Мега» в Екатеринбурге заработала вновь
Фото предоставлено организаторами экостанции
Экологическая станция по раздельному сбору мусора возле торгового центра «Мега» заработала вновь.
Как сообщили на официальном городском портале, после обновления у экостанции изменились правила приёма отходов. Теперь она принимает 16 фракций: одежду, батарейки, тетрапаки, различные виды пластика, картон и бумагу, металл, мелкую бытовую технику и три вида стекла.
Для правильной сортировки мусора можно воспользоваться специальной памяткой.
Экостанция будет работать ежедневно с 10.00 до 22.00.
