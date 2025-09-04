Возрастное ограничение 18+
Мэрия Екатеринбурга объявила закупку 50 троллейбусов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга объявили закупку 50 троллейбусов, призванную завершить полное обновление парка. Аукцион разместили сегодня на портале госзакупок.
Начальная цена – 1,6 миллиарда рублей, заявки будут принимать до 30 сентября. По условиям контракта троллейбусы в количестве 50 машин должны быть поставлены в Екатеринбург до 1 марта 2026 года.
Также, согласно техническому заданию, троллейбусы должны вмещать более 90 человек и быть оснащены кондиционерами, зарядками для смартфонов, устройствами для бесконтактной оплаты проезда, видеонаблюдением, откидными пандусами для маломобильных граждан и другими удобствами.
Это уже третья крупная закупка троллейбусов для Екатеринбурга с 2023 года (в 2023 – 2024 годах город закупал две партии по 50 машин). Благодаря ей должны быть заменены 100% курсирующих по городу троллейбусов — именно такую цель озвучивал этим летом вице-мэр Рустам Галямов.
