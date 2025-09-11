Возрастное ограничение 18+
До 24 октября будет закрыто движение по улице Краснофлотцев в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия движения на улице Краснофлотцев, где сейчас специалистами ЕТК ведутся работы по модернизации теплосетей.
Как сообщается на официальном городском портале, движение от дома № 27 на улице Краснофлотцев до улицы Старых Большевиков будет закрыто до 24 октября.
В связи с этим автобусы № 68, № 41 и троллейбус № 33 будут ходить в объезд.
Водителям предлагают объезжать зону перекрытия по улицам Шефской, Фронтовых Бригад, Стачек и Баумана.
