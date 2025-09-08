Екатеринбуржец погасил долг по алиментам под угрозой уголовной ответственности





– рассказали в пресс-службе приставов.

«Под угрозой уголовной ответственности мужчина полностью погасил задолженность. Деньги перечислены взыскателю»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге приставы добились уплаты алиментов на содержание двоих детей от местного жителя, у которого накопилась задолженность в 200 тысяч рублей.После того как мужчине стала грозить уголовная ответственность на фоне длительного неисполнения решения суда, он выплатил весь долг. Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП по Свердловской области, 42-летний отец должен был выплачивать алименты в размере 80% от прожиточного минимума для детей (примерно по 13 623 рубля), но не делал этого, не имея на то веских причин.Чтобы побудить родителя к исполнению своих обязанностей, его привлекали к административной ответственности, наказав обязательными работами. Вот только алименты он так и не начал платить. Тогда на него возбудили уголовное дело.