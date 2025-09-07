Международный конкурс электромонтеров по-новому осветил две улицы Екатеринбурга

«Такие мероприятия показывают востребованность специалистов, а студенты могут увидеть, как их старшие коллеги работают на практике».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершился IV Международный конкурс профессионального мастерства электромонтеров городского освещения. Одним из этапов состязаний стал монтаж линий электропередач и установка фонарей на улицах города.Благодаря участникам конкурса новые светильники появились в переулке Автоматики и на одном из отрезков улицы Первомайской. Всего было установлено 14 фонарей.В соревновании участвовали десять команд из разных городов России и ближнего зарубежья: Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Барнаула, Саратова, Улан-Удэ, Перми, Ташкента, Минска и Екатеринбурга. Первый этап включал проверку знаний нормативно-технических документов, второй – монтаж кабельной муфты на базе учебного центра «Россети – Урал», третий – установку уличного освещения. По итогам состязаний победителем стала команда из Улан-Удэ. Второе и третье места заняли Санкт-Петербург и Москва соответственно. Екатеринбург, выступавший в этом году в качестве принимающей стороны, получил особый приз «За командную солидарность».Официальный портал Екатеринбург.рф приводит слова директора Департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, которая отметила, что подобные конкурсы помогают профессионалам обмениваться опытом и повышать квалификацию: