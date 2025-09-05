На месте военного склада на Сортировке вырастет новый жилой квартал

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге может появиться еще один крупный жилой квартал, — сообщает интернет-ресурс «Квадратный метр», посвящённый недвижимости. Стройку планируют провести в восточной части Старой Сортировки.Ранее на месте предполагаемой застройки располагался Окружной материальный склада №6 в Маневровом тупике. Возвести на его месте жилые дома было озвучено во время обсуждений нового Генплана. Один из участников слушаний предложил изменить статус земельного участка с кадастровым номером 66:41:0204008:6: вместо зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (400) перевести его в зону смешанной и общественно-деловой застройки (200). По словам инициатора, такой шаг позволит вовлечь участок в оборот, подготовить его к жилой застройке и создать необходимую социальную инфраструктуру.Начальник Главархитектуры Екатеринбурга Руслан Габдрахманов отметил, что предложение «целесообразно учесть при условии доработки». Площадь участка составляет более 41 тысяч квадратных метров. Согласно Нормативам градостроительного проектирования, здесь можно возвести до 62 тыс. кв. м жилья, рассчитанного примерно на 2,1 тысяч жителей.Сейчас территория бывшего склада принадлежит АО «1470 УМТО» — дочерней структуре «Оборонлогистики». Она входит в состав обширной промзоны площадью более 2 квадратных километров, которая активно застраивается. В восточной части промзоны компания «Астон» совместно с «Гринвичем» реализует проект «Астон.Движение». Компания ЮИТ строит жилой комплекс «Rauta» на 8 домов, где предусмотрено 90 тысяч квадратных метров жилья, парковка на 900 мест и встроенный детсад на 165 воспитанников. «Брусника» возводит квартал «Депо» с семью домами и детским садом на 300 мест, а в западной части промзоны начала проект «Траектория» — жилой комплекс площадью 350 тысяч квадратных метров.