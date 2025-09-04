Возрастное ограничение 18+
Два инсульта перенёс екатеринбуржец за одну неделю
Фото: Минздрав Свердловской области
В Екатеринбурге дважды спасли 45-летнего местного жителя, у которого за одну неделю произошло два инсульта. Врачи боялись к нему прикасаться, рассказали в областном Минздраве.
Как сообщила заведующая отделением медицинской реабилитации ЦГКБ №6 Анара Исабаева, у пациента друг за другом произошли два ишемических инсульта атеротромботического генеза с закупоркой основной сонной артерии. Сначала он находился в отделении реанимации, затем в его перевели в палату интенсивной терапии, откуда передали на реабилитацию.
После двух инсультов у пациента были выраженная асимметрия лица и смазанная речь, также наблюдались трудности с приёмом пищи и жидкости. Однако после упорного труда над собой при поддержке родных и медиков мужчина смог почти полностью восстановить симметрию лица и начать нормально питаться.
Сам пациент заявил, что намерен тепрь отказаться от вредных привычек и хочет заняться здоровьем. Также он поблагодарил врачей, которые спасли его и помогли встать на ноги.
«Состояние пациента было такое, что мы воспринимали его как “хрустальную вазу” — боялись лишний раз прикоснуться»,
– пояснила Анара Исабаева.
