Улицу Советских женщин закроют до конца ноября в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до конца ноября будет закрыто движение по улице Советских женщин на участке от Шаумяна до Федорова.
Там специалисты ООО «Брусника» будут прокладывать водопровод. Ограничения будут действовать с 22 сентября по 30 ноября, сообщают на официальном городском портале.
Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам Шаумяна, Хасановской и Федорова.
