В Ревде после реконструкции в тестовом режиме хотят запустить очистные сооружения





написал Денис Паслер. «Старая станция, построенная в 1964 году, давно не справлялась с очисткой стоков и негативно влияла на экологию реки Чусовой. Новые технологии обеспечат эффективную утилизацию загрязнений, позволят значительно снизить нагрузку на окружающую среду и повысить качество жизни ревдинцев. Сточные воды будут очищены до уровня, соответствующего воде для рыбохозяйственных водоёмов»,

В Ревде завершилась реконструкция очистных сооружений. Теперь их собираются запустить в тестовом режиме.О планах провести тестовый запуск сообщил в своём телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер. По его словам, модернизация, проведённая на объекте, позволит обеспечить чистой водой 60 тысяч человек.Он также добавил, что на реконструкцию очистных сооружений выделялось более 2,5 миллиарда рублей, в том числе из областного бюджета и Фонда развития территорий.В ближайшие годы региональные власти обещают заняться строительством таких же крупных объектов в Сысерти и Среднеуральске.