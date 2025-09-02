Кольцовские таможенники «задержали» незадекларированные бритвы из Азербайджана





– рассказали в управлении. «Пассажир рассказал, что продукцию приобрел в Баку, привез шесть машинок для своего барбершопа. С таможенными правилами не знаком, декларацию не заполнял, к информационным стендам не подходил»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Кольцово таможенники остановили пассажира рейса «Баку – Екатеринбург», у которого в багаже было шесть машинок для стрижки и ёмкость для воска общим весом более пяти килограммов.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, товар, который перевозил мужчина, не был задекларирован. С его слов, он не знал, что это нужно было сделать.В связи с инцидентом возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование товаров по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.Таможенники также напомнили, что вещи, перемещаемые через таможенную границу, относят к товарам для личного пользования либо для коммерческих целей в зависимости от их характера и количества.