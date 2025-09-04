Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге мама рыжих котят ищет дом
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
Благотворительный фонд «ЗооЗащита» поделился информацией о том, что в Екатеринбурге ищут пристроя для многодетной мамаши. Совсем недавно искали дом для её малышей, и тогда поиски прошли более успешно.
Про кошку пишут, что она ласковая и настолько умная, что сразу поняла — ходить в туалет надо на лоток. Как это могло сообразить уличное животное — непонятно, но факт!
Как поясняют опекуны многодетной мамаши, у кошки от прошлой вольной жизни остались небольшие памятки — надкусанное ухо и ссадина на носу. Но на характер боевое прошлое кошки никак не сказалось — она с доверием относится к людям, сама идёт на контакт. Отличает её от домашних баловников неприхотливость в еде.
Перед тем, как искать кошке пристрой, её обработали от внешних и внутренних паразитов. Желающие подарить этой красавице шанс на счастливую жизнь, могут связаться с волонтёром Марией по телефону: +7 912 227 9003.
