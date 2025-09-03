Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области подвели итоги купального сезона 2025 года
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Министерство чрезвычайных ситуаций Свердловской области подвело итоги купального сезона этого года. Их озвучил сегодня на пресс-конференции в пресс-центре «ТАСС-Урал» главный государственный инспектор ведомства по маломерным судам Алексей Морозов.
По его данным, с 1 июня по 31 августа 2025 года на водных объектах региона произошло 33 происшествия — на треть меньше, чем годом ранее. Количество погибших сократилось с 46 до 33 человек, что на 28% ниже уровня прошлого года. Среди жертв шесть несовершеннолетних (этот показатель снизился на 14,3%).
Все трагедии были зафиксированы в необорудованных для купания местах. Основные причины несчастных случаев — купание в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие контроля за детьми и неосторожное поведение у воды.
На снижение происшествий повлияли, в первую очередь, различные меры, к которым прибегли в регионе для повышения безопасности. Так, к купальному сезону было подготовлено 120 мест отдыха у воды, на 17 пляжах работали спасательные посты. За лето инспекторы провели 5 353 патрулирования, организовали свыше 29 тысяч профилактических бесед и установили более тысячи предупреждающих знаков.
По его данным, с 1 июня по 31 августа 2025 года на водных объектах региона произошло 33 происшествия — на треть меньше, чем годом ранее. Количество погибших сократилось с 46 до 33 человек, что на 28% ниже уровня прошлого года. Среди жертв шесть несовершеннолетних (этот показатель снизился на 14,3%).
Все трагедии были зафиксированы в необорудованных для купания местах. Основные причины несчастных случаев — купание в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие контроля за детьми и неосторожное поведение у воды.
На снижение происшествий повлияли, в первую очередь, различные меры, к которым прибегли в регионе для повышения безопасности. Так, к купальному сезону было подготовлено 120 мест отдыха у воды, на 17 пляжах работали спасательные посты. За лето инспекторы провели 5 353 патрулирования, организовали свыше 29 тысяч профилактических бесед и установили более тысячи предупреждающих знаков.
«Наша цель — не просто реагировать на происшествия, а сделать так, чтобы каждый человек сам осознавал ответственность за свою безопасность и безопасность своих детей»,[quote][/quote]
— подчеркнул Алексей Морозов.
— подчеркнул Алексей Морозов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Еженедельное количество пострадавших от укусов клещей в Свердловской области сократилось до сотни
03 сентября 2025
03 сентября 2025
В центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием шести машин
04 сентября 2025
04 сентября 2025