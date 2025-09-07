Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге изменили систему продажи билетов на матчи «Автомобилиста» для борьбы со спекулянтами
Фото: «УГМК Арена»
Хоккейный клуб «Автомобилист» внес изменения в систему продажи билетов, направленные на борьбу с перекупщиками. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов в своем телеграм-канале.
По информации депутата, у спекулянтов, которые массово скупали билеты и препятствовали болельщикам попасть на матчи, начались затруднения с приобретением билетов.
Свалов выразил надежду, что теперь болельщики смогут покупать билеты без использования «сложных схем».
Проблема с билетной системой стала одной из ключевых тем на итоговой прошлосезонной пресс-конференции руководства клуба. Директор «Автомобилиста» Максим Рябков говорил, что клуб ведет активную работу по выявлению спекулянтов и планирует принять против них «серьезные шаги, включая правовые меры».
«Мы мониторили все проблемы, возникающие в части онлайн-продаж. Люди, которые пытались злоупотребить этим, безусловно, будут найдены; некоторые уже найдены», – заявлял Рябков на пресс-конференции.
По словам директора клуба, перекупщики используют профессиональное техническое оснащение и рассматривают перепродажу билетов как основной источник доходов. Рябков отметил, что действующее законодательство не предусматривает наказаний за перепродажу билетов на спортивные мероприятия, что затрудняет борьбу с нарушителями.
Проблемы с билетной системой обострились после переезда команды в новую «УГМК Арену» вместимостью 12 тысяч зрителей. Билеты на матчи «Автомобилиста» пользуются высоким спросом - система часто не выдерживала наплыва желающих приобрести билеты.
