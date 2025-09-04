Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге скверу присвоили имя заслуженного тренера РСФСР Виктора Кобцева
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.рф
Екатеринбургские власти присвоили скверу, который находится на углу перекрёстка улиц Фрунзе и Белинского, имя заслуженного тренера РСФСР по пожарно-прикладному спорту Виктора Кобцева.
Мэр Алексей Орлов уже подписал соответствующее постановление, сообщается на официальном городском портале.
Под руководством Кобцева сборная команда Свердловской области 11 раз выигрывала чемпионаты страны и более 30 раз становилась призёром. Сквер получил его имя не случайно – он находится напротив здания Отряда технического обеспечения противопожарной службы.
Кроме того, тем же постановлением в Орджоникидзевском районе переименовали две автобусные остановки «Радиостанция», назвав их в честь расположенного рядом ЖК «Изумрудный бор».
Мэр Алексей Орлов уже подписал соответствующее постановление, сообщается на официальном городском портале.
Под руководством Кобцева сборная команда Свердловской области 11 раз выигрывала чемпионаты страны и более 30 раз становилась призёром. Сквер получил его имя не случайно – он находится напротив здания Отряда технического обеспечения противопожарной службы.
Кроме того, тем же постановлением в Орджоникидзевском районе переименовали две автобусные остановки «Радиостанция», назвав их в честь расположенного рядом ЖК «Изумрудный бор».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге откроется генеральное консульство Индии
06 сентября 2025
06 сентября 2025
В Екатеринбурге на Вокзальном собираются построить трамвайную ветку
05 сентября 2025
05 сентября 2025