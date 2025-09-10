Возрастное ограничение 18+
Главу Тугулымского округа оштрафовали за долгий ответ местному жителю
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Глава Тугулымского муниципального округа Алексей Поздеев получил штраф за несоблюдение сроков рассмотрения обращений граждан.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в апреле этого года Поздеев через официальный сайт получил от местного жителя вопрос по земельному законодательству, но ответил только в июне. По закону «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» он был обязан дать ответ в 30-дневный срок.
В связи с нарушением прокуратура возбудила на главу округа административное дело по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), а мировой судья судебного участка № 4 Талицкого судебного района, принявший решение о виновности Алексея Поздеева, назначил ему штраф в размере 5 тысяч рублей.
Постановление суда ещё не вступило в законную силу.
