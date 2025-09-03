Возрастное ограничение 18+
WB взыскал с продавца из Свердловской области более 700 тысяч рублей долга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в Красногорском районном суде Каменска-Уральского рассмотрели иск Wildberries к местному предпринимателю, у которого перед компанией образовался долг.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов региона, согласно материалам дела, у маркетплейса были претензии к продавцу из-за того, что он не оплатил услуги логистики, хранения товаров и штрафные санкции. Предприниматель должен был компании 728 209 рублей 30 копеек.
По итогам разбирательства суд исковые требования удовлетворил, дополнительно взыскав с ответчика судебные расходы в размере 19 564 рублей за оплату государственной пошлины.
Решение пока не вступило в законную силу.
