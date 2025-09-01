Возрастное ограничение 18+
Суд обязал Красноуральскую больницу выплатить сотрудникам 2,5 млн рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд обязал Красноуральскую городскую больницу выплатить более 2,5 миллиона рублей шести сотрудницам клинико-диагностической лаборатории.
Решение стало результатом иска, поданного прокурором города в защиту трудовых прав медиков, которые не получали полагающиеся им надбавки с 2021 года.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, согласно приказу регионального Минздрава, медицинские работники, занимающиеся диагностикой и лечением ВИЧ-инфицированных, имеют право на надбавку в размере 60% от оклада. Однако с 2021 года они получали лишь 8%. Причём в августе 2022 года суд уже признавал правоту медиков, но потом больница вновь снизила выплаты.
Прокурор Красноуральска подал иск в суд с просьбой обязать больницу выплатить всё, что полагается сотрудницам лаборатории за 2021-2024 годы, а также моральный ущерб в размере 15 тысяч рублей каждому из работников. Суд исковые требования удовлетворил. Ответчик обжаловал решение, но Свердловский областной суд не нашёл оснований для вмешательства в судебный акт.
В пресс-службе также отметили, что Красноуральский городской суд, разрешая спор, обратил внимание, что в Свердловской области надлежащим образом не урегулирован вопрос об установлении выплат компенсационного характера медицинским работникам структурных подразделений учреждений здравоохранения, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека.
«Установление выплат только тем лицам, которые выполняют работу по диагностике СПИДа и ВИЧ-инфекции, не охватывает работников, которые не производят диагностику этих заболеваний, но работают с материалами, содержащими данные инфекции»,
