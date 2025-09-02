«Водоснабжение Каменского городского округа» оштрафовали за загрязнение Исети





рассказали в прокуратуре. «По результатам лабораторных исследований установлено превышение допустимого уровня загрязняющих веществ. В связи с изложенным прокуратура в отношении МУП “Водоснабжение Каменского городского округа” возбудила дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты) и части 2 статьи 8.6 КоАП РФ (порча земель в результате нарушения правил обращения с иными опасными для окружающей среды веществами и отходами производства)»,

В Свердловской области за нарушение природоохранного законодательства оштрафовали МУП «Водоснабжение Каменского городского округа». Прокуратурой было установлено, что организация допустила излив сточных вод в посёлке Мартюш. Часть попала в реку Исеть.В связи с этим надзорным ведомством директору предприятия и главе округа было внесено представление. Нарушение устранили. Оказалось, что излива канализационной воды произошёл из-за засора коллектора.Позже на место выезжали специалисты Росприроднадзора, обследовавшие пострадавший участок и отобравшие пробы почвы и воды.По результатам рассмотрения материалов муниципальное предприятие привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 80 и 40 тысяч рублей соответственно. Средства уже поступили в федеральный бюджет.