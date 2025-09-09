Возрастное ограничение 18+
На трассе под Белолярским остановили ВАЗ с подростком за рулём
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На трассе «Екатеринбург – Тюмень», в районе Белоярского, сотрудники ДПС остановили «ВАЗ2106», за рулём которой был 17-летний юноша.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, в разговоре с юным водителем инспекторы выяснили, что молодой человек, не дождавшись момента своего совершеннолетия и получения водительского удостоверения, решил покататься на своей машине – автомобиль был оформлен на него по договору купли-продажи.
По итогам беседы с молодым человеком на него составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления»). Его автомобиль задержали и поместили на спецстоянку.
«Теперь подростку и его родителям предстоит не только оплатить крупный штраф, но и нести расходы по эвакуации и хранению автомобиля», – сказали в пресс-группе.
Там также подчеркнули, что Тюменский тракт является дорогой с интенсивным движением, где подобные нарушения создают реальную угрозу для безопасности всех участников дорожного движения, поскольку малейшая ошибка может привести к тяжким последствиям.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, в разговоре с юным водителем инспекторы выяснили, что молодой человек, не дождавшись момента своего совершеннолетия и получения водительского удостоверения, решил покататься на своей машине – автомобиль был оформлен на него по договору купли-продажи.
По итогам беседы с молодым человеком на него составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления»). Его автомобиль задержали и поместили на спецстоянку.
«Теперь подростку и его родителям предстоит не только оплатить крупный штраф, но и нести расходы по эвакуации и хранению автомобиля», – сказали в пресс-группе.
Там также подчеркнули, что Тюменский тракт является дорогой с интенсивным движением, где подобные нарушения создают реальную угрозу для безопасности всех участников дорожного движения, поскольку малейшая ошибка может привести к тяжким последствиям.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Под Новоуральском непротрезвевший водитель мопеда спровоцировал ДТП
09 сентября 2025
09 сентября 2025
В Нижнем Тагиле подросток на питбайке сбил десятилетнюю девочку
03 сентября 2025
03 сентября 2025
Два нетрезвых водителя не поделили дорогу в Богдановиче
05 сентября 2025
05 сентября 2025