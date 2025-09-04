Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге Авито Авто проведёт конференцию «Высшая передача»
Фото: Вечерние Ведомости
Через неделю, 17 сентября, в Екатеринбурге состоится региональная конференция для автодилеров «Высшая передача», организованная платформой Авито Авто. Форум станет площадкой для обсуждения ключевых тенденций автомобильного рынка Свердловской области, обмена опытом и поиска решений для развития бизнеса в новых условиях.
В мероприятии примут участие представители ведущих компаний и эксперты отрасли. Программа объединит аналитическую и практическую части: специалисты Авито Авто представят обзор последних рыночных тенденций, расскажут о трансформации поведения покупателей и поделятся инструментами повышения эффективности бизнеса.
Особое внимание организаторы уделят «Открытому разговору» — сессии, где дилеры смогут напрямую обсудить актуальные вопросы со специалистами Авито Авто. Такой формат позволит участникам обозначить ключевые вызовы бизнеса и совместно наметить новые точки роста.
По данным Авито Авто, 85 % покупателей автомобилей начинают поиск онлайн, а формат общения постепенно смещается в сторону чатов, что требует от дилеров гибкой адаптации. Участники конференции смогут обсудить реальные кейсы, протестировать новые подходы и узнать, как привычные инструменты могут работать в изменившихся условиях.
Подробная информация о программе и регистрация доступны на сайте: autodealersconf.avito.com
«Мы видим свою задачу в поддержке устойчивого развития автобизнеса — от крупных сетевых дилерских центров до локальных компаний. Конференция «Высшая передача» поможет наладить прямое взаимодействие с игроками рынка и лучше понимать их потребности. Это часть нашей работы по развитию профессионального сообщества и всей автомобильной отрасли»,
— отметил руководитель по работе с дилерами в направлении классифайд Кирилл Поляков.
