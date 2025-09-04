Возрастное ограничение 18+
Безносой собачке Моте вновь понадобилась ветеринарная помощь
Фото: телеграм-канал «Реабилитация Моти» / t.me/motya_dom
Главный друг собачки Моти, которую несколько лет назад изувечили неизвестные, сообщил печальную новость. «Безносая» красавица серьёзно заболела и сегодня ездила по ветклиникам.
Как стало известно, у Моти появились приступы недержания с выделением кровавых сгустков. Подобные симптомы могут быть при нескольких заболеваниях: при цистите, при инфекции мочевыводящих путей или при мочекаменная болезнь. В любом случае, признак крайне тревожный, поэтому собаку повезли по ветеринарным клиникам Екатеринбурга. Почему по нескольким? Потому что ветеринарную помощь в уральской столице оперативно получить бывает непросто — где-то требуется предварительная запись, где-то стоимость первичного приёма такова, что не всякий даже обеспеченный человек сможет расплатиться.
О сегодняшних похождениях Моти сообщалось почти в прямом режиме на посвящённой ей телеграм-канале. В итоге Мотя оказалась в ветклинике «Доверие» на улице Первомайской. Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен, но об этом и о том, как можно помочь Моте в её беде можно узнать из «Реабилитации Моти».
