Возрастное ограничение 18+
Жительница Североуральска добилась компенсации за негативные комментарии о себе в интернете
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Североуральске местная жительница добилась моральной компенсации за негативные комментарии о себе под публикацией в СМИ, в которой женщина делилась своей историей.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, в октябре 2023 года на одном из местных информационных ресурсов был опубликован материал о требовании детских поликлиник предоставлять нотариально заверенную доверенность, если ребёнка к врачу сопровождают не родители, а другие родственники. Женщина была героиней материала, в котором рассказывала свою историю по теме.
Её мнение позиция понравилась не всем, и под материалом на сайте стали появляться негативные комментарии в адрес героини. Их оставляли под разными никнеймами, но, как позже установила полиция, писал комментарии один человек – другая местная жительница. Однако в возбуждении уголовного дела оскорблённой женщине было отказано. Привлекать к административной ответственности автора комментариев тоже не стали, но уже из-за истечения срока давности. Тогда пострадавшая решила обратиться в суд с требованием обязать издательство удалить комментарии, а автора – опровергнуть порочащие сведения и выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Также истец требовала 50 тысяч рублей компенсации в пользу своего малолетнего сына.
Суд, исследовав материалы дела и результаты лингвистической экспертизы, пришёл к выводу, что содержание комментариев действительно носило оскорбительный характер и нарушало права на уважение чести и достоинства. В связи с этим он удовлетворил требования истца, но частично: Североуральский городской суд обязал ответчицу опровергнуть через СМИ порочащие сведения и выплатить 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, а в требовании о компенсации в пользу ребёнка отказал, поскольку не было представлено доказательств влияния публикаций на его состояние. Решение в судебную силу пока не вступило.
В отношении же СМИ производство по делу было прекращено, так как издание удалило спорные комментарии ещё до судебного разбирательства.
