На Уктусе с электрички сняли юного зацепера

В Екатеринбурге на станции Уктус поймали юного зацепера. Заметил ребёнка, собирающегося в опасную поездку, работник станции. Он «снял» мальчика с электрички и передал дежурному.Информацию о школьнике, плохо осведомлённом о последствиях такого «развлечения», передали сотрудникам по делам несовершеннолетних из УТ МВД, рассказали в пресс-службе управления. Полицейские, приехав на место, вызвали маму нарушителя и поговорили с ребёнком и его законной представительницей. Во время общения выяснилось, что мальчик учится в седьмом классе и что он уже практиковал зацепинг.Сотрудники ПДН постарались донести до школьника информацию о том, насколько это может быть опасно. А также составили на его маму протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей. Отмечается, что семья мальчика на учёте не состоит.О том, что произошло, также сообщили в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних, в отдел полиции по месту жительства ребёнка и в его школу.