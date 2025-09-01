Возрастное ограничение 18+
Доля сдавших тест по русскому языку детей мигрантов в Екатеринбурге достигла 32%
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На официальном портале Екатеринбурга сообщают, что несколько детей мигрантов смогли успешно пересдать экзамен на знание русского языка.
В итоге доля детей, сдавших тестирование, выросла с 23,8% до 32%, говорят в мэрии. Там также напомнили, что количество попыток не ограничено, но прийти на пересдачу можно не раньше, чем через три месяца.
За всё время тестирование по русскому языку в Екатеринбурге прошли 426 детей мигрантов.
«Чтобы подготовиться к пересдаче, родители детей-иностранцев могут записать ребёнка на курсы русского языка. Подходящие есть как на базе школ уральской столицы, так и в частных образовательных компаниях»,
– советуют в администрации города.
