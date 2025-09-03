Возрастное ограничение 18+
Документы на обучение в Инженерной школе Техуниверситета УГМК принимаются до 25 сентября
Фото предоставлено университетом
Российские школьники могут подать заявки на обучение в инженерной школе Технического университета УГМК до 25 сентября, передает пресс-служба вуза. Отмечается, что обучение бесплатное и проходит в онлайн-формате.
Образовательная программа рассчитана на школьников 2-11 классов. Детям со 2 по 6 класс предлагают курс «Занимательная лаборатория», направленный на развитие интереса к естественным наукам. Для учащихся с 7 по 11 класс на выбор представлены базовые или углубленные курсы по физике, химии, математике, информатике, черчению и русскому языку для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
Обучение проходит в онлайн-формате. Также все уроки остаются доступными в записи. Занятия ведут профессиональные преподаватели и эксперты по ЕГЭ.
Кроме этого, как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе университета, в рамках программы учащиеся могут посещать экскурсии на предприятия горно-металлургической отрасли и участвовать в инженерных конкурсах с защитой проектов. Тем, кто будет делать успехи в учёбе, обещают призы, сертификаты и дополнительные баллы при поступлении в Технический университет УГМК.
Узнать больше об инженерной школе можно на сайте Будущие-инженеры.рф и в официальной группе школы ВКонтакте.
Проект был запущен в 2022 году. В первый год обучения приняли 865 школьников из 11 регионов страны, в последнем учебном году количество учеников выросло до 4556 человек из 17 регионов России.
