В девяти посёлках и деревнях Ирбитского района открылись новые ФАПы
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
В девяти населённых пунктах Ирбитского района Свердловской области открылись модульные фельдшерско-акушерские пункты.
Как сообщает департамент информационной политики региона, новые ФАПы установили в посёлках Рябиновый, Лопатково и в деревнях Буланова, Рудное, Гуни, Кириллова, Бессонова, Никитина, Чернорицкое.
Сообщается, что во всех ФАПах есть фельдшера, где можно пройти осмотр, сделать электрокардиограмму, определить уровень холестерина и глюкозы, а также поставить прививки. Кроме того, кабинеты укомплектованы медицинскими материалами и лекарственными препаратами.
«Медицинскую помощь в них будут получать более трех тысяч взрослых и детей»,
– сказали в ДИПе.
