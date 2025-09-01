Возрастное ограничение 18+

В Ирбите прокуратура помогла сотруднице общепита защитить трудовые права

08.19 Вторник, 9 сентября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Ирбите прокуратура по обращению местной жительницы проверила предприятие общественного питания и установила, что работодатель нарушал трудовые права женщины.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий выяснилось, что с женщина была трудоустроена поваром, но при этом с ней не был заключён трудовой или иной договор. Также работодатель задерживал её зарплату, оправдывая это отсутствием доходов.

С этими фактами надзорное ведомство обратилось в суд с просьбой признать отношения трудовыми, взыскать зарплату и выплатить компенсации.

Ирбитский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил, признав факт трудовых отношений и взыскав в пользу женщины задолженность по заработной плате в размере 21 тысяч рублей, а также компенсацию за срыв срока её выплаты в размере 5 тысяч рублей и моральный ущерб тоже в размере 5 тысяч рублей. Фактическое исполнение решения суда прокуратура намерена проконтролировать.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
