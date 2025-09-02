В Екатеринбурге дорожная служба признана виновной в ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

История дорожного конфликта, произошедшего в августе 2023 года в Екатеринбурге, завершилась в суде решением в пользу автовладельца. Дорожная служба признана виновной в той аварии.Житель Екатеринбурга, управляя «Хондой», ехал по улице Санаторной, когда на перекрёстке столкнулся с «Фордом», выезжавшим с улицы Ляпустина. По правилам приоритет должен был быть у автомобиля справа, и водитель «Хонды» считал, что имеет преимущество. Однако на Ляпустина в период дорожных работ был установлен знак «Главная дорога», а со стороны Санаторной необходимый знак «Уступите дорогу» отсутствовал. В результате произошло ДТП, обе машины получили повреждения.Хозяин «Хонды» оценил ущерб в 308,3 тысячи рублей и обратился в Чкаловский районный суд с иском к нескольким организациям, отвечающим за состояние дорог. Суд первой инстанции признал виновным подрядчика — ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР), но одновременно указал на небрежность самого водителя. В итоге ответственность была разделена пополам: истцу присудили компенсацию в 160,8 тысячи рублей.С таким решением истец не согласился и подал апелляцию. Свердловский областной суд пересмотрел материалы дела и пришёл к выводу, что в действиях водителя нарушений не было. Апелляционная инстанция возложила полную ответственность за аварию на ООО «ГУДСР». Теперь подрядчику предстоит выплатить в пользу истца 324,5 тысячи рублей, включая компенсацию ущерба, расходы на экспертизу и госпошлину.