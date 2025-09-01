За жизнь попавшего под машину в Екатеринбурге кота борются ветврачи

Расчётный счёт: 40701810700630000007

ИНН: 6678106326

КПП: 667801001

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)

Корреспондентский счёт: 30101810145250000411

БИК: 044525411

ИНН банка: 7702070139

КПП банка: 770943002

ОКПО: 01929672

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На днях в Екатеринбурге машина сбила кота. Это произошло на глазах у прохожей, которая не осталась равнодушной к судьбе животного. В итоге у сильно пострадавшего «хвостика» появился шанс на продолжение жизни.Но доставить травмированное животное в ветлечебницу оказалось делом непростым. Женщине даже пришлось обращаться к помощи «ЗооСпаса». Дело в том, что сбитый машиной кот нашёл в себе силы добежать до ближайшего здания и спрятаться за ограждением подвального помещения. Проникнуть туда очевидица ДТП не смогла, тогда и обратилась за подмогой. Животное — уже обессилевшее и прочувствовавшее боль — они доставляли в больницу уже вместе с зооспасателем Евгением Зенковым.Диагноз оказался тяжёлым: у кота — сильная черепно-мозговая травма и перелом челюсти. Сейчас его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное. Животное получает интенсивную терапию и обезболивание, кормится через эзофагостому. После стабилизации Ленчику (так назвали кота в честь озаботившейся его судьбой женщины Елены) потребуется хирургическое вмешательство у ветеринарного стоматолога.Заботу о сборе средств на лечение сбитого машиной кота взял на себя благотворительный фонд помощи животным «Клякса». Перечислить посильную помощь можно по картам ВТБ и Тинькофф, привязанным к номеру 8 912 602 56 66 (Андрей Владимирович Б., директор БФПТЖ «Клякса»). Также доступны реквизиты фонда: