Возрастное ограничение 18+
За жизнь попавшего под машину в Екатеринбурге кота борются ветврачи
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
На днях в Екатеринбурге машина сбила кота. Это произошло на глазах у прохожей, которая не осталась равнодушной к судьбе животного. В итоге у сильно пострадавшего «хвостика» появился шанс на продолжение жизни.
Но доставить травмированное животное в ветлечебницу оказалось делом непростым. Женщине даже пришлось обращаться к помощи «ЗооСпаса». Дело в том, что сбитый машиной кот нашёл в себе силы добежать до ближайшего здания и спрятаться за ограждением подвального помещения. Проникнуть туда очевидица ДТП не смогла, тогда и обратилась за подмогой. Животное — уже обессилевшее и прочувствовавшее боль — они доставляли в больницу уже вместе с зооспасателем Евгением Зенковым.
Диагноз оказался тяжёлым: у кота — сильная черепно-мозговая травма и перелом челюсти. Сейчас его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное. Животное получает интенсивную терапию и обезболивание, кормится через эзофагостому. После стабилизации Ленчику (так назвали кота в честь озаботившейся его судьбой женщины Елены) потребуется хирургическое вмешательство у ветеринарного стоматолога.
Заботу о сборе средств на лечение сбитого машиной кота взял на себя благотворительный фонд помощи животным «Клякса». Перечислить посильную помощь можно по картам ВТБ и Тинькофф, привязанным к номеру 8 912 602 56 66 (Андрей Владимирович Б., директор БФПТЖ «Клякса»). Также доступны реквизиты фонда:
Но доставить травмированное животное в ветлечебницу оказалось делом непростым. Женщине даже пришлось обращаться к помощи «ЗооСпаса». Дело в том, что сбитый машиной кот нашёл в себе силы добежать до ближайшего здания и спрятаться за ограждением подвального помещения. Проникнуть туда очевидица ДТП не смогла, тогда и обратилась за подмогой. Животное — уже обессилевшее и прочувствовавшее боль — они доставляли в больницу уже вместе с зооспасателем Евгением Зенковым.
Диагноз оказался тяжёлым: у кота — сильная черепно-мозговая травма и перелом челюсти. Сейчас его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное. Животное получает интенсивную терапию и обезболивание, кормится через эзофагостому. После стабилизации Ленчику (так назвали кота в честь озаботившейся его судьбой женщины Елены) потребуется хирургическое вмешательство у ветеринарного стоматолога.
Заботу о сборе средств на лечение сбитого машиной кота взял на себя благотворительный фонд помощи животным «Клякса». Перечислить посильную помощь можно по картам ВТБ и Тинькофф, привязанным к номеру 8 912 602 56 66 (Андрей Владимирович Б., директор БФПТЖ «Клякса»). Также доступны реквизиты фонда:
Расчётный счёт: 40701810700630000007
ИНН: 6678106326
КПП: 667801001
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт: 30101810145250000411
БИК: 044525411
ИНН банка: 7702070139
КПП банка: 770943002
ОКПО: 01929672
ИНН: 6678106326
КПП: 667801001
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт: 30101810145250000411
БИК: 044525411
ИНН банка: 7702070139
КПП банка: 770943002
ОКПО: 01929672
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Очередной хвостатый бедолага попал из-под машины под опеку екатеринбургского приюта
01 сентября 2025
01 сентября 2025
Уральские врачи спасли 17-летнюю девушку с тяжёлым тромбозом
30 августа 2025
30 августа 2025
СМИ сообщают об инсульте у 17-летнего подростка на Химмаше
04 сентября 2025
04 сентября 2025