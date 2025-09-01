На прошлой неделе малюсеньких свердловчан стало на 653 человека больше

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За последние семь дней Свердловская область пополнилась 653 малышами. В родильных домах региона появились на свет 359 мальчиков и 294 девочки.Радостной статистикой традиционно уже делится интернет-ресурс областного Министерства здравоохранения «Здоровье уральцев». По опубликованным данным, на прошлой неделе было зарегистрировано семь случаев рождения близнецов.Что касается возраста мам, то он представлен достаточно широко. Большинство женщин — 463 — стали мамами до 35 лет. Однако немало и тех, кто решился на материнство в более зрелом возрасте: 183 свердловчанки родили после 35 лет. Такой показатель отражает общую тенденцию, когда современные женщины всё чаще откладывают рождение детей, сочетая карьеру, образование и личные планы.Среди родов минувшей недели были и по-настоящему особенные. Одна жительница области родила ребёнка уже в девятый раз. Для 114 женщин появившиеся малыши стали третьими детьми в семье, что говорит о том, что многие семьи в регионе выбирают многодетность.