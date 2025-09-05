Возрастное ограничение 18+
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга приступила к работе новая детская больница
Фото: телеграм-канал «Денис Паслер»
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга на улице 40-летия Октября, 5 открылась Детская городская больница №15.
Площадь новой детской поликлиники составляет 14 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на обслуживание 53 тысяч детей и должна стать заменой для пяти старых зданий 1930-х – 1950-х годов постройки на Уралмаше и Эльмаше, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер. По его словам, штат больницы уже укомплектован на 100%.
Врио губернатора также отметил, что на строительство и оснащение детской поликлиники из федерального и областного бюджетов ушло более двух миллиардов рублей.
