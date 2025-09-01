Забывшую о дочери и алиментах жительницу Кушвы наказали работой

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Кушве местная жительница не платила алименты на содержание дочери. В итоге дошло до уголовной ответственности.Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП по Свердловской области, против женщины судебными приставами было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов, но она продолжала игнорировать свою обязанность помогать ребёнку. В итоге долг стал превышать 595 тысяч рублей.На мать возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетнего ребенка). Суд, рассматривавший её дело, приговорил женщину к 7 месяцам принудительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства. Основная часть заработанного будет направлена на погашение долга по алиментам.Отмечается, что ранее мать уже привлекалась к к уголовной ответственности по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью), части 2 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и по статье 314.1 УК РФ (уклонение от отбывания наказания).