В Летнем парке Уралмаша высадят 40 новых деревьев

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершается второй этап благоустройства Летнего парка Уралмаша. Работы включают создание тропинок, установку освещения и видеонаблюдения, обустройство аттракционов, а также детских и спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба парка.Особое внимание уделили состоянию зелёных насаждений. Как сообщают представители парка, все здоровые деревья удалось сохранить, а аварийные и больные пришлось демонтировать. Теперь парк готовится к восстановлению утраченной зелени.В середине сентября здесь планируют высадить 40 взрослых деревьев высотой от 2,5 до 4 метров. На эти цели парк Маяковского выделил 1,25 млн рублей. Выбраны яблони, рябины, черёмуха и сирень, которые хорошо приживаются в уральском климате.