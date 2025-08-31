Возрастное ограничение 18+
Найденный в Свердловской области пеликан Василий вернулся в дикую природу после реабилитации
Скрин видео с Васей
В Полевском центр спасения животных «Особый питомец» сообщил о выпуске в природу пеликана Василия, который почти неделю назад вновь оказался на свободе. Птица теперь живёт среди сородичей и постепенно обживается на охраняемой территории, сообщает Центр.
Пеликан попал в центр в декабре прошлого года в критическом состоянии: он вмерз в лёд и был сильно истощён. Специалисты центра провели полный цикл реабилитации, начиная с вывода птицы из критического состояния и заканчивая подготовкой к возвращению в дикую природу. В процессе удалось отстоять Василия от передачи в зоопарк.
До места выпуска специалисты добирались более четырёх часов. Заказник, куда выпустили Василия, охраняется и населён большим количеством птиц, включая других пеликанов. Центр отметил, что Василий теперь будет находиться под присмотром специалистов заказника, которые помогут птице адаптироваться.
