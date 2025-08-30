Возрастное ограничение 18+
Свердловскую область ожидают облачные дни и кратковременные дожди
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
Уральское УГМС прогнозирует облачную погоду с прояснениями в Свердловской области с 7 по 9 сентября. В отдельные ночные часы ожидаются кратковременные дожди и туманы, днем осадков будет меньше.
7 сентября ночью местами пройдут кратковременные дожди, туман, днем осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 9-14°, на севере области до 6°, днем 18-23°. В Екатеринбурге осадков не будет, ночью туман, ночью 13°, днем 20°.
8 сентября облачно с прояснениями, ночью дожди местами на севере, днем кратковременные дожди в большинстве районов. Ветер северо-западный 3-8 м/с, днем возможны порывы до 13 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 15-20°. В Екатеринбурге ночью осадков не ожидается, 11°, днем возможен кратковременный дождь, 18°.
9 сентября сохраняется облачная погода с прояснениями, местами небольшие и умеренные дожди. Ветер северный 2-7 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 11-16°. В Екатеринбурге прогнозируют дождь, ночью 10°, днем 13°.
