В Свердловской области изменится расписание электричек в сентябре и октябре из-за ремонта путей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловская железная дорога сообщила о временных изменениях в движении пригородных поездов на севере региона. Корректировки связаны с проведением плановых ремонтных работ на путях и будут действовать в определённые дни сентября и октября.Поезда будут следовать с изменением расписания 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 сентября, а также 1, 3, 5 и 7 октября. В этот период корректировки затронут маршруты №7074 Бокситы – Екатеринбург, №7077 Екатеринбург – Карпинск, №7078 Карпинск – Екатеринбург, №6954 Бокситы – Верхотурье, №6953 Верхотурье – Бокситы, №7422/7421 Серов – Нижняя Тура, №7461 Нижний Тагил – Серов и №6864 Нижняя Тура – Нижний Тагил.Жителям региона рекомендуют заранее уточнять актуальное расписание. Сделать это можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах РЖД и СПК, а также на железнодорожных станциях и в пригородных кассах.