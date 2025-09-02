В августе в Свердловской области добровольцы «ЛизаАлерт» нашли 100 пропавших

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В августе добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» обработали 140 заявок о пропавших людях. Как сообщает отряд, 100 человек удалось найти живыми, 6 — погибшими, родные 8 пропавших были найдены, 9 заявок остаются неподтверждёнными, 9 человек не найдены, личность одного человека была установлена, а одна заявка отправлена в проект «Жди меня».По словам спасателей, август традиционно считается сложным месяцем для поисков в природной среде. «Природа не терпит ошибок», — отмечают добровольцы.Отряд «ЛизаАлерт» напоминает о правилах безопасности во время активного отдыха и грибного сезона. Перед походом в лес стоит зарядить телефон, взять воду, перекус, лекарства, а также зажигалку и спички.