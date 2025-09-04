Возрастное ограничение 18+

Новая детская поликлиника открылась в Железнодорожном районе Екатеринбурга

20.55 Пятница, 5 сентября 2025
Фото: Здоровье уральцев / t.me/minzdravso
В Екатеринбурге, в Железнодорожном административном районе, начала работу вторая из семи новых поликлиник. Остальные планируют ввести в эксплуатацию в Свердловской области к концу года.

Открытие новой детской поликлиники торжественно провели сегодня, 5 сентября. Это четырёхэтажное здание, в котором разместилось подразделение Детской городской клинической больницы № 9. Учреждение рассчитано на 500 посещений в смену и станет ключевым медицинским объектом для маленьких жителей Железнодорожного района.

На строительство здания было направлено порядка 1,3 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов, — сообщает «Здоровье уральцев», официальный ресурс областного Минздрава. Дополнительно почти 196 миллионов рублей выделили из региональной казны на оснащение современным оборудованием и мебелью. Проект возводился с учётом пожеланий медиков и под контролем здравоохранительного ведомства.

По словам министра здравоохранения Татьяны Савиновой, в поликлинике постарались создать максимально комфортную и дружелюбную атмосферу для детей. На стенах разместили изображения сказочных зверей, в коридорах играет музыка, а пациенты могут с помощью QR-кода построить маршрут по зданию и познакомиться с врачом.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
