Новая детская поликлиника открылась в Железнодорожном районе Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге, в Железнодорожном административном районе, начала работу вторая из семи новых поликлиник. Остальные планируют ввести в эксплуатацию в Свердловской области к концу года.Открытие новой детской поликлиники торжественно провели сегодня, 5 сентября. Это четырёхэтажное здание, в котором разместилось подразделение Детской городской клинической больницы № 9. Учреждение рассчитано на 500 посещений в смену и станет ключевым медицинским объектом для маленьких жителей Железнодорожного района.На строительство здания было направлено порядка 1,3 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов, — сообщает «Здоровье уральцев», официальный ресурс областного Минздрава. Дополнительно почти 196 миллионов рублей выделили из региональной казны на оснащение современным оборудованием и мебелью. Проект возводился с учётом пожеланий медиков и под контролем здравоохранительного ведомства.По словам министра здравоохранения Татьяны Савиновой, в поликлинике постарались создать максимально комфортную и дружелюбную атмосферу для детей. На стенах разместили изображения сказочных зверей, в коридорах играет музыка, а пациенты могут с помощью QR-кода построить маршрут по зданию и познакомиться с врачом.