В Екатеринбурге на Завокзальном собираются построить трамвайную ветку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге утвердили проект планировки Завокзального микрорайона, в который вошли планы по возведению четырёх детских садов, школы и строительству новой трамвайной ветки.
Планировка охватывает кварталы в районе улиц Челюскинцев, Героев России, переулка Производственного, Кимовской и Беринга.
Как сообщается на официальном городском портале, там собираются строить многоэтажные дома с жилой площадью более 500 тысяч квадратных метров. В двух кварталах детские сады хотят встроить прямо в дома – они будут на 200 мест. Ещё один детсад – на 150 малышей – планируют построить отдельно. Четвёртый детский сад по планам станет частью образовательного центра, который объединит в себе функции дошкольного и общего учебного заведения. Он рассчитан на 350 малышей и 1,5 тысячи школьников.
Трамвайная ветка, которую хотят построить, должна будет соединить район железнодорожного вокзала с Заречным. Согласно расчётам, длина линии составит 1,7 километра.
Реализация проекта запланирована в срок до 2035 года.
