В Екатеринбурге полицейские обнаружили в хостеле на Мартовской антисанитарию





– пояснили в пресс-группе. «В настоящее время правоохранители проверяют законность организации хостела в указанном помещении. В хостеле налицо антисанитария и иные нарушения санитарно-эпидемиологических норм»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге полиция проверила хостел на Мартовской, 1Б. Сотрудники МВД искали там нарушителей миграционного режима.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, в момент рейда в хостеле находилось 12 иностранцев, однако вопросы по поводу документов возникли только к четырём из них – их доставили в дежурную часть. В итоге было составлено только два протокола.В полиции также добавили, что во время проверки хостела вопросы также появились к его хозяевам из-за условий, в которых жили иностранные граждане.