Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге полицейские обнаружили в хостеле на Мартовской антисанитарию
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге полиция проверила хостел на Мартовской, 1Б. Сотрудники МВД искали там нарушителей миграционного режима.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, в момент рейда в хостеле находилось 12 иностранцев, однако вопросы по поводу документов возникли только к четырём из них – их доставили в дежурную часть. В итоге было составлено только два протокола.
В полиции также добавили, что во время проверки хостела вопросы также появились к его хозяевам из-за условий, в которых жили иностранные граждане.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, в момент рейда в хостеле находилось 12 иностранцев, однако вопросы по поводу документов возникли только к четырём из них – их доставили в дежурную часть. В итоге было составлено только два протокола.
В полиции также добавили, что во время проверки хостела вопросы также появились к его хозяевам из-за условий, в которых жили иностранные граждане.
«В настоящее время правоохранители проверяют законность организации хостела в указанном помещении. В хостеле налицо антисанитария и иные нарушения санитарно-эпидемиологических норм»,
– пояснили в пресс-группе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге двое приятелей разнесли продуктовый магазин
03 сентября 2025
03 сентября 2025
В Екатеринбурге сотрудники ДПС открыли стрельбу для задержания пьяного водителя на Chevrolet
01 сентября 2025
01 сентября 2025
252 раза за два месяца позвонили жителю Свердловской области из микрокредитной организации
01 сентября 2025
01 сентября 2025
СМИ сообщают о конфликте подростков со стрельбой в Екатеринбурге
29 августа 2025
29 августа 2025