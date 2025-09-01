Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области почти в 40% случаев шум на стройках превышает норму
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Почти в 40% случаев строительство на территории жилой застройки ведётся с превышением допустимого. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
В исследовании учитывались 1182 проверки, которые с начала 2025 года проводили специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии».
По итогам выявленных нарушений были объявлены предупреждения и выписаны представления. В некоторых случаев подавались иски в суд.
В ведомстве добавили, что направили в органы местного самоуправления свои предложения по мерам, которые можно принять для снижения шумовой нагрузки на людей.
«В 39% случаев было зафиксировано превышение предельно допустимых уровней, установленных СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания"»
– рассказали в Роспотребнадзоре.
