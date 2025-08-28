Депутату Госдумы в Екатеринбурге показали экзоскелет, робомедика и где раки зимуют

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Для этого партия предлагает создать специальности в вузах и колледжах, которые будут востребованы в ближайшие десятилетия, а также внедрить в школах новые модули по профориентации. Среди таких профессий – проектировщик 3D-печати в строительстве, оператор медицинских роботов, проектировщик интерфейсов беспилотной авиации и другие, которые будут востребованы на рынке труда в ближайшие 20-30 лет

Сегодня мы находимся на фестивале "Новый мир: профессии будущего" в Екатеринбурге. Здесь школьники и студенты могут попробовать себя в разных профессиях от робототехники до 3D-печати. Здесь можно вживую увидеть, как инновации меняют медицину, сельское хозяйство, промышленность, а передовые уральские компании встречаются с теми, кто уже завтра придёт к ним работать

Фестиваль об инженерных профессиях будущего состоялся в Екатеринбурге. Студенты и школьники смогли узнать о специальностях, спрос на которые растёт с каждым днём и которые будут востребованы на рынке труда в ближайшие 20-30 лет — VR-архитектор, инженер дронов, оператор нейросетей и медицинских роботов, биотехнолог, проектировщик 3D-печати в строительстве, оператор медицинских роботов и другими.С инновационными разработками компаний на фестивале познакомились представители партии «Новые люди». Так, лидер фракции в Госдуме Алексей Нечаев оценил возможности медицинского робота из Перми, который, как обещают разработчики, может качественно провести общую диагностику организма — измерить давление, пульс, уровень кислорода и т.п., а также дать соответствующие рекомендации. У пермского робоврача есть также встроенный глюкометр для измерения уровня сахара в крови, правда, как признался представитель разработчика, «глюкометр, к сожалению, сегодня вышел из строя». Судя по всему, инженерам будущего здесь есть над чем поработать.Большим интересом у посетителей пользовался стенд с экзоскелетами в разной комплектации. Эта разработка позволяет снижать нагрузку на спину для специалистов, которые работают с грузами, в положении стоя или в наклон, много времени проводят у конвейера, на складах, производствах. Сам по себе экзоскелет лёгкий, он крепится на корпусе (а также, например, на спецодежде), обеспечивает свободу движения и, среди прочего, позволяет формировать правильную осанку, говорят разработчики.Также много внимания на мероприятии уделили экологическим проектам и специальностям, востребованным в этой сфере. Из готовой продукции были представлены брелоки, дизайнерские украшения, каффы, стильные аксессуары и мерч из переработанного пластика — пластик (например, крышки от бутылок) предварительно сортируют по цвету, очищают, формируют из них пестрые пластины, из которых затем можно вырезать фигуры любой формы. И, пожалуй, никто из посетителей не прошел мимо аквариума с живыми раками. Точнее, разработка представляет из себя так называемый аквабокс, который предназначен для выращивания растений и гидробионтов методом аквапоники. Как отмечают разработчики, здесь можно выращивать креветок Розенберга, африканских крабов и бразильских раков. А сверху, в специальном гроубоксе — выращивать растения, например, базилик, который был представлен на фестивале. Растения в этой системе живут за счет продуктов жизнедеятельности креветок, раков и других гидробионтов. Систему можно использовать в образовательных целях (например, для школьных лабораторий, где можно наблюдать за развитием тех же креветок или раков круглый год), а также в ресторанном бизнесе, говорят разработчики. Кстати, они же на всякий случай предупредили, что в российских ресторанах стали выдавать гигантских пресноводных креветок Розенберга за морских лобстеров за соответствующую цену, поэтому посоветовали на всякий случай интересоваться, откуда их поставляют. Новые агротехнологии также заинтересовали так называемых сити-фермеров — тех, кто в городских, квартирных и даже тесных балконных условиях создаёт мини-теплицы, выращивает рассаду, зелень и овощи в любое время года.Кроме того, на фестивале все желающие могли попробовать 3D-печать из пластика, познакомиться с новыми технологиями «умного дома», посмотреть на возможности голограммы в рекламном бизнесе, оценить свои силы в киберспорте и подружиться с робопсом, который встречал посетителей.Как отмечают в пресс-службе партии, по итогам мероприятия «Новые люди» проведут в Госдуме круглый стол по подготовке кадров будущего.В партии заявили, что запускают всероссийский проект «Инженеры будущего», который объединит работодателей и завтрашних специалистов. В том числе, предлагается сделать ставку на ускоренную роботизацию и применение ИИ в различных сферах российской экономики.